Міністр оборони ФРН пообіцяв ЗСУ більше снарядів

https://racurs.ua/ua/n190081-ministr-oborony-frn-poobicyav-zsu-bilshe-snaryadiv.html

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Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв найближчим місяцями покращення із постачанням боєприпасів для України.

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Утім наголосив, що на це потрібен час, адже наразі є проблема — виробництво збройної промисловості не може встигнути за потребами, які виникають.

Пісторіус сказав це увечері у вівторок, 5 грудня, в програмі Heute Journal телеканалу ZDF.

Міністр вважає каже, що німецька оборонна промисловість нарощує потужності «скрізь, де тільки може», але для цього потрібен час.

За його словами, оборонна промисловість не встигає за попитом. Це стосується як боєприпасів, так і систем ППО.