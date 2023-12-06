Ракурсhttps://racurs.ua/
Міністр оборони ФРН пообіцяв ЗСУ більше снарядів
Міністр оборони ФРН пообіцяв ЗСУ більше снарядівhttps://racurs.ua/ua/n190081-ministr-oborony-frn-poobicyav-zsu-bilshe-snaryadiv.htmlРакурс
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус пообіцяв найближчим місяцями покращення із постачанням боєприпасів для України.
.
Утім наголосив, що на це потрібен час, адже наразі є проблема — виробництво збройної промисловості не може встигнути за потребами, які виникають.
Пісторіус сказав це увечері у вівторок, 5 грудня, в програмі Heute Journal телеканалу ZDF.
Міністр вважає каже, що німецька оборонна промисловість нарощує потужності «скрізь, де тільки може», але для цього потрібен час.
За його словами, оборонна промисловість не встигає за попитом. Це стосується як боєприпасів, так і систем ППО.
Глава Міноборони Німеччини також додав, що завжди знав, що цифра у 1 млн боєприпасів від ЄС за рік навряд чи буде досягнута.
Він відзначив, що головна проблема не в політичній волі чи фінансуванні, а у тому, що доводиться нарощувати виробництво, яке було скорочено у «мирний час».
Як приклад Пісторіус навів виробництво боєприпасів для зенітних самохідних установок Gepard, яке Німеччині довелося відновити. За його словами, хоч це й зробили відносно швидко, втім усе одно це зайняло півроку.
Міністр також нагадав, що Німеччина є другим після США постачальником озброєнь Україні.
Ми постачаємо все, що можемо, — запевнив Пісторіус.
Загрузка...