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Ліквідації Ківи - московити офіційно заявили про убивство з невстановленої зброї
Ліквідація Ківи — московити офіційно заявили про «убивство з невстановленої зброї»https://racurs.ua/ua/n190080-likvidaciyi-kivy-oficiyno-zayavyly-pro-ubyvstvo-z-nevstanovlenoyi-zbroyi.htmlРакурс
Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства в Одинцовському міському окрузі колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Ківи.
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Про це московитський злочинний СКР написав у своєму телеграм-каналі.
За попередніми даними слідства, увечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонєво Одинцівського міського округу невідомий зробив потерпілого постріли з невстановленої зброї, — йдеться в офіційній заяві.
Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого — це екс-депутат Верховної Ради України Ілля Ківа, підтвердили у СКР.
Головне управління розвідки Міноборони раніше офіційно взяло на себе відповідальність за вбивство політика-зрадника України. У листопаді його заочно засудили до 14 років позбавлення волі.
СКР у своєму прес-релізі пише, що розслідувати справи буде «група з числа найбільш досвідчених слідчих і криміналістів», «відпрацьовуються всілякі версії події». Московитські слідчі поки що не називають можливих організаторів замаху.
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