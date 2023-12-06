Ліквідації Ківи - московити офіційно заявили про убивство з невстановленої зброї

https://racurs.ua/ua/n190080-likvidaciyi-kivy-oficiyno-zayavyly-pro-ubyvstvo-z-nevstanovlenoyi-zbroyi.html

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Слідчий комітет росії порушив кримінальну справу за фактом вбивства в Одинцовському міському окрузі колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Ківи.

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Про це московитський злочинний СКР написав у своєму телеграм-каналі.

За попередніми даними слідства, увечері на території парку одного з котеджних селищ у селі Супонєво Одинцівського міського округу невідомий зробив потерпілого постріли з невстановленої зброї, — йдеться в офіційній заяві.

Від отриманих поранень чоловік помер на місці. Встановлено особу вбитого — це екс-депутат Верховної Ради України Ілля Ківа, підтвердили у СКР.

Головне управління розвідки Міноборони раніше офіційно взяло на себе відповідальність за вбивство політика-зрадника України. У листопаді його заочно засудили до 14 років позбавлення волі.

СКР у своєму прес-релізі пише, що розслідувати справи буде «група з числа найбільш досвідчених слідчих і криміналістів», «відпрацьовуються всілякі версії події». Московитські слідчі поки що не називають можливих організаторів замаху.