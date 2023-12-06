На кордонах Сумської області росіяни змінили тактику — посилили атаки диверсійно-розвідувальних груп.

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Про це розповів голова Сумської ОВА Володимир Артюх в інтерв’ю «Укрінформу».

На Сумщині в останні два місяці обстріли посилилися, а ще — додалися дії диверсійних груп. Ворог заходить на нашу територію, робить такі вилазки постійно і по всій довжині кордону, а в нас протяжність кордону з рф — понад 560 км, — розповів Артюх.

За його словами, ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ.

ДРГ росіян знищують людей, інфраструктуру, ведуть боротьбу із ЗСУ. Слід зазначити, що 4−5 місяців тому такі дії з боку ворога не були настільки інтенсивними. Зараз вони стали системними. У росіян постійно відбувається ротація. І ось зараз вони діють так: 5−10 осіб заходять на нашу територію і підривають, вбивають. Це спецпризначенці, — розповів Артюх.

Крім як фізично знищувати цивільних та військових, перед росіянами стоїть іще одне завдання — впливати на морально-психологічний стан як військових, так і цивільних.