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Ракурс
У ГУР підтвердили ліквідацію Ківи

У ГУР підтвердили ліквідацію Ківи

6 гру 2023, 18:31
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Одного з найбільших покидьків-зрадників іллю Ківу було застрелено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району.


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Там розташоване елітне котеджне містечко Agalarov Estate, де і жив колаборант.

Можемо підтвердити, що Ківа — всьо. І така доля спіткає й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — повідомив в ефірі телемарафону 6 грудня представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Колишній депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа втік до Москви з початком повномасштабного вторгнення росії. Він активно виступав за окупацію України і займався кремлівською пропагандою.

Український суд заочно засудив Ківу до 14 років увʼязнення за державну зраду.

Джерело: Ракурс


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