У ГУР підтвердили ліквідацію Ківи

https://racurs.ua/ua/n190078-u-gur-pidtverdyly-likvidaciu-kivy.html

Ракурс

Одного з найбільших покидьків-зрадників іллю Ківу було застрелено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району.

.

Там розташоване елітне котеджне містечко Agalarov Estate, де і жив колаборант.

Можемо підтвердити, що Ківа — всьо. І така доля спіткає й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — повідомив в ефірі телемарафону 6 грудня представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.

Колишній депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа втік до Москви з початком повномасштабного вторгнення росії. Він активно виступав за окупацію України і займався кремлівською пропагандою.

Український суд заочно засудив Ківу до 14 років увʼязнення за державну зраду.