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В ГУР подтвердили ликвидацию Кивы
В ГУР подтвердили ликвидацию Кивыhttps://racurs.ua/n190078-v-gur-podtverdili-likvidaciu-kivy.htmlРакурс
Одного з найбільших покидьків-зрадників іллю Ківу було застрелено в підмосковному селі Супоневе Одинцовського району.
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Там розташоване елітне котеджне містечко Agalarov Estate, де і жив колаборант.
Можемо підтвердити, що Ківа — всьо. І така доля спіткає й інших зрадників України, а також посіпак путінського режиму, — повідомив в ефірі телемарафону 6 грудня представник пресслужби Головного управління розвідки Андрій Юсов.
Колишній депутат від ОПЗЖ Ілля Ківа втік до Москви з початком повномасштабного вторгнення росії. Він активно виступав за окупацію України і займався кремлівською пропагандою.
Український суд заочно засудив Ківу до 14 років увʼязнення за державну зраду.
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