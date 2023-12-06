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На Миколая ще вісьмох українських дітей повернули додому
На Миколая ще вісьмох українських дітей повернули додому з рф — допоміг Катарhttps://racurs.ua/ua/n190077-na-mykolaya-sche-vismoh-ukrayinskyh-ditey-povernuly-dodomu-z-rf.htmlРакурс
Україна повернула з депортації та окупації вісьмох дітей — чотирьох хлопців і чотирьох дівчат. Невдовзі вони возз'єднаються зі своїми родинами.
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Омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що дітей віком від 8 до 18 років вдалося повернути за посередництва Катару.
У вівторок, 5 грудня, The Washington Post із посиланнями на джерела писала, що росія погодилася повернути в Україну шістьох депортованих дітей за посередництва Катару.
Планувалося, що діти вирушать до України через білорусь. Найімовірніше, йдеться про саме цих дітей.
Лубінець подякував за сприяння у поверненні дітей посольству України в білорусі.
Спільні зусилля здатні створити передріздвяне диво — четверо дівчаток і четверо хлопців віком від 8 до 18 років вже скоро возз'єднаються зі своїми родинами та зустрінуть свята в обіймах своїх близьких на Батьківщині, — повідомили в Офісі президента.
Там зазначили, що посередниками у поверненні були Катар та ЮНІСЕФ.
Не припиняємо роботу, допоки кожна викрадена дитина не буде повернута додому, — прокоментував повернення керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.
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