США висунули обвинувачення чотирьом військовим, пов'язаним з рф, у вчиненні воєнного злочину

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Генеральний прокурор США Меррік Гарланд повідомив про підозру у катуванні та жорстокому поводженні з американським громадянином чотирьом повʼязаним з росією військовослужбовцям.

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Це перший випадок притягнення до відповідальності за воєнні злочини, вчинені під час російської агресії, у рамках юрисдикції іноземних країн, повідомили 6 грудня в Офісі генпрокурора України.

За словами генпрокурора США, це також перший випадок притягнення до відповідальності за законом США про воєнні злочини.

Ідентифіковано чотирьох осіб, яких підозрюють у тому, що вони викрали постраждалого з будинку, у якому він проживав у селі Милове Херсонської області.

За інформацією американської сторони, постраждалого незаконно утримували протягом 10 днів, застосовували до нього тортури та жорстоке поводження. Били, погрожували сексуальним насильством та вбивством.

У вересні 2022 року генеральний прокурор Андрій Костін та генеральний прокурор США Меррік Гарланд підписали меморандум про співпрацю.