Ліквідація Ківи - спецоперація СБУ, його застрелили - ЗМІ

https://racurs.ua/ua/n190075-likvidaciya-kivy-specoperaciya-sbu-yogo-zastrelyly-zmi.html

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Українські джерела пишуть, що ліквідація зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи — спецоперація СБУ.

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Злочинця нібито ліквідували зі стрілецької зброї.

Це спецоперація СБУ, — повідомляє «Суспільне» т УП.

Російські ЗМІ раніше написали, що 6 грудня в Підмосков’ї виявили тіло колаборанта Іллі Киви.

Поки жодних подробиць немає, чекаємо на підтвердження інформації.

За даними російських джерел, закривавлене тіло екс-депутата знайшли в снігу в парковій зоні готелю Velich Country Club в підмосковному селі Супанево.

За словами Mash, на правій скроні була різана рана, а на лівій частині обличчя — гематома.

В останньому пості Ківа сьогодні вранці закликав Володимира Зеленського «накласти на себе руки, щоб забрати всі проблеми з собою і закрити питання».