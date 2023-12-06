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Ракурс
Ліквідація Ківи - спецоперація СБУ, його застрелили - ЗМІ

Ліквідація Ківи — спецоперація СБУ, його застрелили — ЗМІ

6 гру 2023, 17:18
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Українські джерела пишуть, що ліквідація зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи — спецоперація СБУ.


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Злочинця нібито ліквідували зі стрілецької зброї.

Це спецоперація СБУ, — повідомляє «Суспільне» т УП.

Російські ЗМІ раніше написали, що 6 грудня в Підмосков’ї виявили тіло колаборанта Іллі Киви.

Поки жодних подробиць немає, чекаємо на підтвердження інформації.

За даними російських джерел, закривавлене тіло екс-депутата знайшли в снігу в парковій зоні готелю Velich Country Club в підмосковному селі Супанево.

За словами Mash, на правій скроні була різана рана, а на лівій частині обличчя — гематома.

В останньому пості Ківа сьогодні вранці закликав Володимира Зеленського «накласти на себе руки, щоб забрати всі проблеми з собою і закрити питання».

Джерело: Ракурс


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