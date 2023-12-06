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Ликвидация Кивы — спецоперация СБУ, его застрелили — СМИ
Ликвидация Кивы — спецоперация СБУ, его застрелили — СМИhttps://racurs.ua/n190075-likvidaciya-kivy-specoperaciya-sbu-ego-zastrelili-smi.htmlРакурс
Українські джерела пишуть, що ліквідація зрадника, колаборанта і пропагандиста Іллі Ківи — спецоперація СБУ.
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Злочинця нібито ліквідували зі стрілецької зброї.
Це спецоперація СБУ, — повідомляє «Суспільне» т УП.
Російські ЗМІ раніше написали, що 6 грудня в Підмосков’ї виявили тіло колаборанта Іллі Киви.
Поки жодних подробиць немає, чекаємо на підтвердження інформації.
За даними російських джерел, закривавлене тіло екс-депутата знайшли в снігу в парковій зоні готелю Velich Country Club в підмосковному селі Супанево.
За словами Mash, на правій скроні була різана рана, а на лівій частині обличчя — гематома.
В останньому пості Ківа сьогодні вранці закликав Володимира Зеленського «накласти на себе руки, щоб забрати всі проблеми з собою і закрити питання».
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