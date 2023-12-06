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РосСМИ пишут, что под Москвой нашли мертвого Киву
РосСМИ пишут, что под Москвой нашли мертвого Кивуhttps://racurs.ua/n190074-rossmi-pishut-chto-pod-moskvoy-nashli-mertvogo-kivu.htmlРакурс
Пишуть, що під Москвою відбулася денацифікація Іллі Ківи. Екс-нардепа знайшли мертвим у Підмосков’ї.
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Про це 6 грудня повідомив російський пропоагандистський телеканал Рен-ТВ.
Тіло українського політика Іллі Ківи виявили у підмосковному Одинцовому, — повідомляє телеканал.
13 листопада український суд заочно засудив Іллю Киву до 14 років в’язниці за держзраду.
Киву визнали винним у державній зраді, публічних закликах до захоплення влади та агресивної війни. Його заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.
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