РосЗМІ пишуть, що під Москвою знайшли мертвого Киву

https://racurs.ua/ua/n190074-roszmi-pyshut-scho-pid-moskvou-znayshly-mertvogo-kyvu.html

Ракурс

Пишуть, що під Москвою відбулася денацифікація Іллі Ківи. Екс-нардепа знайшли мертвим у Підмосков’ї.

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Про це 6 грудня повідомив російський пропоагандистський телеканал Рен-ТВ.

Тіло українського політика Іллі Ківи виявили у підмосковному Одинцовому, — повідомляє телеканал.

13 листопада український суд заочно засудив Іллю Киву до 14 років в’язниці за держзраду.

Киву визнали винним у державній зраді, публічних закликах до захоплення влади та агресивної війни. Його заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.