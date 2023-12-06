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Ракурс
РосЗМІ пишуть, що під Москвою знайшли мертвого Киву

РосЗМІ пишуть, що під Москвою знайшли мертвого Ківу

6 гру 2023, 16:54
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Пишуть, що під Москвою відбулася денацифікація Іллі Ківи. Екс-нардепа знайшли мертвим у Підмосков’ї.


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Про це 6 грудня повідомив російський пропоагандистський телеканал Рен-ТВ.

Тіло українського політика Іллі Ківи виявили у підмосковному Одинцовому, — повідомляє телеканал.

13 листопада український суд заочно засудив Іллю Киву до 14 років в’язниці за держзраду.

Киву визнали винним у державній зраді, публічних закликах до захоплення влади та агресивної війни. Його заочно засудили до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Джерело: Ракурс


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