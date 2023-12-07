Россияне списали взрывы тоннелей БАМа на белоруса

https://racurs.ua/n190103-rossiyane-spisali-vzryvy-tonneley-bama-na-belorusa.html

Ракурс

Російська ФСБ прозвітувала про затримання підозрюваного у вибуху тунелів на БАМі.

.

До вибуху в Північному тунелі Байкало-Амурської магістралі нібито причетний громадянин білорусі, який «діяв на користь українських спецслужб».

Ефесбешники рф додали, що чоловіка затримали й, відповідно до їхньої версії, затриманий «отримував вказівки від іншого громадянина білорусії, який живе в Литві та діє під контролем українських спецслужб».

Росіяни стверджують, що чоловік забрав вибуховий пристрій зі схованки, привіз до Бурятії, заклав на цистернах вантажних поїздів.

Вибух стався у тунелі у ніч проти 30 листопада. Було пошкоджено три вагони-цистерни, один із них вигорів повністю. Українські ЗМІ називали інцидент операцією СБУ.

Північномуйський тунель — найдовший на БАМ, його довжина — близько 15 км. БАМ є дублером Транссибірської магістралі та використовується в тому числі для перевезення вантажів із Китаю.