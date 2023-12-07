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Переодетый в женщину мужчина катался на лыжах по улицам Львова — он был в розыске
Переодетый в женщину мужчина катался на лыжах по улицам Львова — он был в розыске (ВИДЕО)https://racurs.ua/n190102-pereodetyy-v-jenschinu-mujchina-katalsya-na-lyjah-po-ulicam-lvova-on-byl-v-rozyske-video.htmlРакурс
У Львові патрульні у соцмережах побачили відео, де вулицями міста авто BMW, тягло позаду себе бабусю на лижах. Як виявилося, порушником правил дорожнього руху був переодягнутий у жінку чоловік.
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Патрульні 3-го батальйону відразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Встановивши дані «бабусі», нею виявився 30-річний чоловік, — повідомили патрульні.
Окрім цього чоловік виявився в розшуку за порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Його дані передали у військкомат.
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