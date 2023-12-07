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Ракурс
Переодягнутий у жінку чоловік катався на лижах вулицями Львова - він був у розшуку

Переодягнений у жінку чоловік катався на лижах вулицями Львова — він був у розшуку (ВІДЕО)

7 гру 2023, 12:59
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У Львові патрульні у соцмережах побачили відео, де вулицями міста авто BMW, тягло позаду себе бабусю на лижах. Як виявилося, порушником правил дорожнього руху був переодягнутий у жінку чоловік.


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Його оштрафували на 255 грн.

Патрульні 3-го батальйону відразу відреагували та виявили автомобіль на вулиці Шевченка. Встановивши дані «бабусі», нею виявився 30-річний чоловік, — повідомили патрульні.

Окрім цього чоловік виявився в розшуку за порушення правил військового обліку та порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Його дані передали у військкомат.

Джерело: Ракурс


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