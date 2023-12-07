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Ракурс
Повестки раздают уже и в спортзалах Днепра

Повестки раздают уже и в спортзалах Днепра (ВИДЕО)

7 дек 2023, 12:45
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У Дніпрі відбувся рейд співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) по спортзалах


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ТЦКшники ходять по всіх спортивних залах: FIT4YOU, REGYM… Все, що є поряд — туди вони і заходять, — каже чоловік на відео, яке розповсюдили в мережі.

Раніше Телеграм-канали Ужгорода повідомляли, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах цього міста.

Люди у військовій формі та зі зброєю прийшли у спортзал. Вони видавали повістки як відвідувачам, так і тренерам. В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не робили офіційних заяв з цього приводу.

Источник: Ракурс


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