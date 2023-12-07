Повестки раздают уже и в спортзалах Днепра

https://racurs.ua/n190101-povestki-razdaut-uje-i-v-sportzalah-dnepra-video.html

Ракурс

У Дніпрі відбувся рейд співробітників Територіального центру комплектування (ТЦК) по спортзалах

.

ТЦКшники ходять по всіх спортивних залах: FIT4YOU, REGYM… Все, що є поряд — туди вони і заходять, — каже чоловік на відео, яке розповсюдили в мережі.

Раніше Телеграм-канали Ужгорода повідомляли, що представники територіального центру комплектування та соціальної підтримки провели рейд у спортивних залах цього міста.

Люди у військовій формі та зі зброєю прийшли у спортзал. Вони видавали повістки як відвідувачам, так і тренерам. В Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки не робили офіційних заяв з цього приводу.