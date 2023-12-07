Холодная погода привела к росту потребления электроэнергии - будут ли графики Укрэнерго

https://racurs.ua/n190100-holodnaya-pogoda-privela-k-rostu-potrebleniya-elektroenergii-budut-li-grafiki-ukrenergo.html

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Оператор енергосистеми України «Укренерго» заявив 7 грудня, що холодна погода призвела до зростання споживання електроенергії на 2,7% вище за прогнозований рівень, що викликало дефіцит в енергосистемі, який буде заповнений за рахунок імпорту з Польщі, Словаччини та Румунії.

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У заяві «Укренерго», опублікованій у Телеграм, йдеться, що у четвер з 11:00 до 19:00 за місцевим часом в Україну із сусідніх країн надходитиме 700 МВт електроенергії.

Там також зазначили, що аварійна допомога від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі є екстреним заходом для балансування енергосистеми.

Графіки відключень електроенергії наразі не запроваджувалися і не прогнозуються.