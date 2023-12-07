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Холодная погода привела к росту потребления электроэнергии - будут ли графики Укрэнерго

Холодная погода привела к росту потребления электроэнергии — будут ли графики Укрэнерго

7 дек 2023, 12:28
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Оператор енергосистеми України «Укренерго» заявив 7 грудня, що холодна погода призвела до зростання споживання електроенергії на 2,7% вище за прогнозований рівень, що викликало дефіцит в енергосистемі, який буде заповнений за рахунок імпорту з Польщі, Словаччини та Румунії.


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У заяві «Укренерго», опублікованій у Телеграм, йдеться, що у четвер з 11:00 до 19:00 за місцевим часом в Україну із сусідніх країн надходитиме 700 МВт електроенергії.

Там також зазначили, що аварійна допомога від операторів системи передачі електроенергії Словаччини, Румунії та Польщі є екстреним заходом для балансування енергосистеми.

Графіки відключень електроенергії наразі не запроваджувалися і не прогнозуються.

Источник: Ракурс


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