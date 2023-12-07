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Министры обороны США и Украины провели закрытую встречу в Вашингтоне
Министры обороны США и Украины провели закрытую встречу в Вашингтонеhttps://racurs.ua/n190099-ministry-oborony-ssha-i-ukrainy-proveli-zakrytuu-vstrechu-v-vashingtone.htmlРакурс
Очільник Пентагону Ллойд Остін 6 грудня провів закриту зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.
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Сайт Пентагону коротко повідомив, що Остін запевнив колегу у подальшій підтримці Києва з боку Вашингтона, а також обговорив з Умєровим основні потреби України на полі бою.
Крім того, міністри поговорили про стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх Збройних Сил.
Водночас у Міноборони України повідомили, що Остін та Умєров також поспілкувалися щодо активізації будівництва фортифікаційних споруд. Український міністр поінформував колегу щодо останніх новин у цьому напрямку.
«Ракурс» раніше повідомляв, що Пентагон надав Україні технічні дані для виробництва в рамках проекту FrankenSAM. Йдеться про створення гібридних систем ППО на базі західної та радянської зброї. Передбачається, що змішана система об'єднуватиме ракети західного калібру з пусковими установками та радарами радянських зразків. Зокрема, йдеться про використання пускових установок ЗРК «Бук» і ракет Sea Sparrow.
Інший варіант — радари радянської доби та ракети Sidewinder, про що ще у жовтні писало видання The New York Times.
В угоді про прискорення спільного виробництва зброї та обміну даними між США та Україною сказано, що Пентагон та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку виробництва деяких проектів FrankenSAM, спрямованих на «модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів». Одночасне виробництво цих систем в Україні та Сполучених Штатах дозволить пришвидшити розгортання та дозволить Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО.
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