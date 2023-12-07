Министры обороны США и Украины провели закрытую встречу в Вашингтоне

https://racurs.ua/n190099-ministry-oborony-ssha-i-ukrainy-proveli-zakrytuu-vstrechu-v-vashingtone.html

Ракурс

Очільник Пентагону Ллойд Остін 6 грудня провів закриту зустріч з міністром оборони України Рустемом Умєровим.

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Сайт Пентагону коротко повідомив, що Остін запевнив колегу у подальшій підтримці Києва з боку Вашингтона, а також обговорив з Умєровим основні потреби України на полі бою.

Крім того, міністри поговорили про стратегічні цілі України на наступний рік та довгострокове бачення майбутніх Збройних Сил.

Водночас у Міноборони України повідомили, що Остін та Умєров також поспілкувалися щодо активізації будівництва фортифікаційних споруд. Український міністр поінформував колегу щодо останніх новин у цьому напрямку.

«Ракурс» раніше повідомляв, що Пентагон надав Україні технічні дані для виробництва в рамках проекту FrankenSAM. Йдеться про створення гібридних систем ППО на базі західної та радянської зброї. Передбачається, що змішана система об'єднуватиме ракети західного калібру з пусковими установками та радарами радянських зразків. Зокрема, йдеться про використання пускових установок ЗРК «Бук» і ракет Sea Sparrow.

Інший варіант — радари радянської доби та ракети Sidewinder, про що ще у жовтні писало видання The New York Times.