Пентагон предоставил Украине технические данные для производства гибридных систем ПВО на базе западного и советского оружия

https://racurs.ua/n190095-pentagon-predostavil-ukraine-tehnicheskie-dannye-dlya-proizvodstva-gibridnyh-sistem-pvo-na-baze.html

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Пентагон оголосив про співпрацю між оборонно-промисловими базами США та України і спільне виробництво.

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Воно торкнеться сфери систем ППО, ремонтно-технічного забезпечення та виготовлення критично важливої зброї.

Міноборони США, наприклад, надало Україні технічні дані для виробництва в рамках проекту FrankenSAM. Йдеться про створення гібридних систем ППО на базі західної та радянської зброї.

Передбачається, що змішана система об'єднуватиме ракети західного калібру з пусковими установками та радарами радянських зразків. Зокрема, йдеться про використання пускових установок ЗРК «Бук» і ракет Sea Sparrow. Інший варіант — радари радянської доби та ракети Sidewinder, про що ще у жовтні писало видання The New York Times.

В угоді про прискорення спільного виробництва зброї та обміну даними між США та Україною сказано, що Пентагон та галузеві партнери надали Україні технічні дані для початку виробництва деяких проектів FrankenSAM, спрямованих на «модернізацію застарілих систем протиповітряної оборони України шляхом інтеграції певних західних боєприпасів».

Паралельне виробництво цих систем в Україні та Сполучених Штатах дозволить пришвидшити розгортання та дозволить Україні зробити значний внесок у підтримку своїх систем ППО.