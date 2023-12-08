Спецслужбы рф могли шпионить за Украиной через камеры видеонаблюдения. Фото:

https://racurs.ua/n190154-specslujby-rf-mogli-godami-shpionit-za-ukrainoy-onlayn-shemy-video.html

Ракурс

Російські спецслужби могли роками шпигувати за Україною через камери відеоспостереження.

.

Відео з тисяч камер спостереження, встановлених по всій державі, перш ніж потрапити на телефон чи комп’ютер споживача потрапляє на сервери в Москві, які належать компаніям, що мають зв’язки з Федеральною службою безпеки рф. Це відбувається за допомогою російського програмного забезпечення TRASSIR, яке використовують у камерах в Україні. Про це йдеться у новому розслідуванні «Схем».

Мова йде про фірму «Диджитал Нетворк», клієнтами якого є «Яндекс», пропагандистський телеканал «Звезда», а також заборонена в Україні соціальна мережа «Вконтакті». Також ця фірма офіційно надавала послуги з підключення інтернету з 2015 по 2017 Центру захисту інформації та спеціального зв’язку ФСБ.

З’ясувалося, що українські державні підприємства та приватні фірми останні два десятиліття масово закуповували російський софт TRASSIR. Серед тих, хто використовував це програмне забезпечення, були Чорнобильська АЕС, Адміністрація морських портів, «Нова пошта», «Велика кишеня». Купували ці камери і пересічні українці для встановлення у своїх оселях.

У розслідуванні ідеться, що Україна обмежила використання цієї російської технології лише 27 лютого 2022 року.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в ефірі телемарафону «Єдині новини» заявив, що правоохоронці перевірять інформацію, оприлюднену журналістами у розслідуванні.

Інформація, яка була висвітлена в журналістському розслідуванні, звичайно, вона потребує ретельного дослідження й вивчення. І це питання не тільки до спеціальних служб. Це питання до комунальних служб, які встановлювали ці камери", — зазначив він.

Міністр наголосив, що «недопустимо, коли будь-яка камера, навіть гіпотетично, може бути підключена і передавати інформацію, тим паче під час війни, в будь-яку країну».