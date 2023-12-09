Если люди читают анонимные телеграм-каналы, то что-то с телемарафоном не так — новый председатель комитета Рады

https://racurs.ua/n190183-esli-ludi-chitaut-anonimnye-telegramm-kanaly-to-chto-to-s-telemarafonom-ne-tak-novyy.html

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Ефективність телемарафону «Єдині новини» — під питанням.

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Так вважає новий голова комітету ВР зі свободи слова Ярослав Юрчишин.

Існування у воюючій країні офіційного єдиного каналу комунікацій має сенс, але якщо більша частина українців отримує інформацію з анонімних Telegram-каналів, то «щось із марафоном не так», — повідомив Юрчишин в розмові з «Інтерфакс-Україна».

Він вважає, що «потрібно розв’язувати питання або більшого балансу, або більш проактивної позиції, або дійти розуміння, що, на жаль, цей філігранний метод не виконує зараз своєї функції й шукати якийсь інший формат».

У Держбюджеті на 2024 рік на національний телемарафон «Єдині новини» Верховна Рада заклала майже 2 млрд грн. Перший віцеспікер парламенту Олександр Корнієнко заявив у листопаді в інтерв’ю LIGA.net, що не все з цих коштів піде на канали.

Опитування КМІС зафіксувало падіння довіри (з травні 2022 року до жовтня 2023 року) до телемарафону — тих, хто вірить йому, поменшало з 69% до 48%.