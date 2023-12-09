БПЛА «Герань» – это иранские Shahed, установили украинские экспертизы

https://racurs.ua/n190184-bpla-geran-eto-iranskie-shahed-ustanovili-ukrainskie-ekspertizy.html

Ракурс

Експертизи встановили, що виробником безпілотників Shahed є іранська авіабудівна компанія HESA.

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Про це повідомили в Офісі генпрокурора у відповідь на запит «Суспільного». Експерти також ідентифікували, що дрони з російським маркуванням «Герань» — це іранські Shahed.

Це перші дані українських правоохоронних органів, що можуть свідчити про причетність Ірану до виробництва БпЛА.

Shahed-131\136, якими РФ обстрілює Україну з вересня 2022 року, виробляє іранська державна авіабудівна компанія Iran Aircraft Manufacturing Industrial Company.

Отримано висновки експертних досліджень, згідно з якими БПЛА з маркуванням «Герань-2» ідентифіковано як БПЛА камікадзе типу Shahed-136. Інший вилучений зразок під назвою «Герань-1» ідентифіковано як ударний БПЛА камікадзе Shahed-131. Розробником та виробником вказаних БПЛА є компанія Iran Aircraft Manufacturing Company (HESA) Ісламської Республіки Іран, — йдеться у відповіді на запит.

Висновків щодо ударних безпілотників інших типів, ймовірно, Mohajer-6, «Італмас» та інших поки немає.

Після проведення експертиз можна буде отримати відомості про застосування нових типів безпілотників, у тому числі «Італмас» чи інших. Досудове розслідування у вказаних кримінальних провадженнях триває, — зазначають в Офісі генпрокурора.

У січні 2023 року в департаменті протидії злочинів в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора повідомляли, що не можуть визначити країну-походження безпілотників, шляхи постачання, місце виготовлення та інші подробиці, однак намагатимуться їх встановити.

Інформації про постачання з інших країн комплектуючих деталей для «шахедів» поки немає, але це також з’ясовують — прокуратура надіслала відповідні запити до дев’яти країн.

До дев’яти країн світу направлено запити про міжнародну правову допомогу з метою встановлення шляхів постачання комплектуючих деталей БПЛА подвійного призначення до Ісламської республіки Іран та російської федерації, — розповіли в Офісі генпрокурора.

Раніше у Головному управлінні розвідки МО України та Київському науково-дослідному інституті судових експертиз зазначали, що виявили в російських ударних безпілотниках елементи, зокрема з Японії, Австрії, Німеччини, Швейцарії, Росії, Канади, Ірану та США.