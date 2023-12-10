Хитрый план россиян по оккупации Купянска раскрыли в ВСУ. Фото:

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Повторно окупувати Куп’янськ Харківської області хочуть російські війська.

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Загарбницька армія спробує вийти на рубежі населеного пункту Синьківка, щоб створити майбутній плацдарм для наступу. Куп’янськ зараз — це важливий логістичний центр. Про це речник командування Сухопутних військ Збройних сил України підполковник Володимир Фітьо заявив в ефірі телемарафону.

За його словами, активність росіян на Куп’янському та Лиманському напрямках знизилася через погоду. За добу ЗСУ відбили сім ворожих атак поблизу Синьківки та Новоселівського. Через негоду на цьому напрямку противник використав лише три дрони-камікадзе, а так загалом в попередні дні ця цифра коливалась від 15 до 30 дронів за добу. У суботу, 9 грудня, росіяни здійснили 399 обстрілів.

Нагадаємо, в американському Інституті вивчення війни (ISW) дійшли висновку, що російський диктатор володимир путін віддав наказ армії рф захопити Авдіївку та Куп’янськ до березня 2024 року. Експерти упевнені, що ці події могли б посприяти успіху путіна на майбутніх президентських виборах.