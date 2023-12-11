Зеленский в Америке – инаугурация Милея, встреча с Орбаном и планы на Байдена

https://racurs.ua/n190219-zelenskiy-v-amerike-inauguraciya-mileya-vstrecha-s-orbanom-i-plany-na-baydena.html

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Володимир Зеленський, президент України, перебуває на американському континенті. 10 грудня він побував на інавгурації президента Хав'єра Мілея, а 11 грудня розпочне робочий візит до США, де зустрінеться, зокрема, з Джо Байденом.

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Серед ключових тем на переговорах буде продовження оборонної співпраці, наприклад, спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО, а також координація зусиль держав у наступному році.

Сьогодні сенатор-демократ Кріс Мерфі також заявив, що Білий дім активізує взаємодію із законодавцями щодо надання військової допомоги Україні.

Зеленський сказав, як говорив з Орбаном, але про що конкретно говорив — не сказав.

На полях інавгурації говорив з прем'єр-міністром Угорщини Орбаном максимально відверто. І зрозуміло, що про наші європейські справи, — заявив український президент після церемонії інавгурації новообраного президента Аргентини.

Зеленський також провів переговори з президентами Республіки Парагвай Сантьяго Пеньєю, Уругваю Луїсом Лакальє Поу, Еквадору Даніелем Нобоа.

Президент також зустрівся 10 грудня з представниками української громади в Аргентині.