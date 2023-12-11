Россияне массированно и безуспешно ударили баллистикой по Киеву

https://racurs.ua/n190218-rossiyane-massirovanno-i-bezuspeshno-udarili-ballistikoy-po-kievu.html

Ракурс

У ніч на 11 грудня Повітряні сили знищили 18/18 ударних дронів та 8/8 балістичних ракет.

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Це усі повітряні цілі, якими росіяни атакували Україну.

«Шахеди» летіли з окупованого Криму, а саме з районі Чауди, Бельбеку. Усі ворожі безпілотники були знищені. Більшість — на Миколаївщині.

А близько 4.00 окупанти вдарили по Київщині вісьмома балістичними ракетами. Попередньо — із Брянської області рф. Усі вісім цілей було знищено, повідомили Повітряні сили.

Згодом у КМВА показали наслідки падіння уламків російської ракети на території приватного домоволодіння.

Пошкоджень зазнав будинок та присадибна територія у мікрорайоні Бортничі. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомляв, що постраждали четверо людей, проте всі вони отримали медичну допомогу на місці і не потребували госпіталізації.

У МВС сказали, що внаслідок ворожої атаки цієї ночі падіння уламків зафіксовано в Дарницькому районі міста. За однією адресою уламки ракети впали на відкриту територію. Без подальшого загорання.

За іншою адресою вибуховою хвилею пошкоджено вікна приватного будинку. Рятувальники обстежили пошкоджену будівлю. Пожежі не виявлено.

Ще за однією адресою пошкоджено паркан та вибито шибки. Виявлено чотирьох потерпілих.

На місці подій працювали 10 рятувальників та 2 одиниці основної пожежно-рятувальної техніки. Поліція задокументувала наслідки чергового воєнного злочину рф.