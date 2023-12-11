На ВОТ не могут восстановить пассажирское железнодорожное сообщение — пути вышли из строя

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На оккупированных территориях не могут восстановить пассажирское железнодорожное сообщение
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На тимчасово окупованих територіях Луганської області за майже 10 років окупанти знищили залізницю й не можуть відновити пасажирське сполучення.
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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
Більшість колій за період російського панування вийшли з ладу, як й системи диспетчеризації поїздів. Відтак окупаційна адміністрація визнала, що не здатна відновити пасажирський рух залізницею, — зазначають у ЦНС.
У ЦНС наголошують, що російська логістична модель армії побудована саме на залізниці, тож пошкодження колії негативно впливає на боєздатність ворога.
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