Грузовик перекрыл движение через пункт пропуска «Ягодин – Дорогуск», скриншот видео

https://racurs.ua/n190247-punkt-propuska-yagodin-dorogusk-snova-perekryt-video.html

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У ДПСУ підтвердили, що рух вантажівок нещодавно розблокованих пунктом пропуску «Ягодин — Дорогуськ» знову унеможливлений, через траспортний засіб, який стоїть з боку Польщі.

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Про це сьогодні, 11 грудня, повідомляє видання Liga.net з посилання на речника Держприкордонслужби Андрія Демченка.

Маємо інформацію про те, що якийсь транспортний засіб фактично знаходиться на напрямку пункту пропуску Дорогуськ на території Польщі, що унеможливлює на даний момент рух вантажних транспортних засобів, — зазначив Демченко.

Раніше сьогодні у соцмережах з’явилося відео, на якому, як стверджувалося, знято вантажівку, котрою польські протестувальники знову перекрили рух в напрямку пункту пропуску Ягодин-Дорогуськ. Повідомлялося, що протестувальники стверджують, що ця вантажівка нібито «зламалася».

У Державній митній службі сьогодні повідомили, що на в’їзд в Україну через Ягодин очікують близько 1 тис. 000 вантажівок.

Джерело: Liga.net