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Слом федеральной налоговой службы рф - детали очередной киберспецоперации ГУР
Слом федеральной налоговой службы рф — детали очередной киберспецоперации ГУРhttps://racurs.ua/n190267-slom-federalnoy-nalogovoy-slujby-rf-detali-ocherednoy-kiberspecoperacii-gur.htmlРакурс
Кіберпідрозділи ГУР здійснили успішну атаку на Федеральну податкову службу рф, повідомляє пресслужба відомства.
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Внаслідок кібератаки усі сервери служби отримали шкідливе програмне забезпечення.
Паралельно у такий же спосіб була атакована російська ІТ-компанія Office. ed-it. ru, яка обслуговувала ФПС рф.
Під час спецоперації воєнним розвідникам вдалось проникнути в один із добре захищених ключових центральних серверів фєдєральной налоґовой служби (фнс рф), а далі ― у понад 2300 її регіональних серверів по всій росії, а також на території тимчасово окупованого Криму.
Внаслідок кібератаки усі сервери отримали шкідливе програмне забезпечення.
У результаті двох кібератак повністю ліквідовані конфігураційні файли, які роками забезпечували функціонування розгалуженої податкової системи рф ― знищена уся база даних та її резервні копії (backup).
Зв’язок між центральним офісом у москві та 2300 російськими територіальними управліннями ― паралізований, як і між фнс рф та Office. ed-it.ru, що була для податкової дата-центром (банком даних).
Фактично йдеться про повне знищення інфраструктури одного із основних державних органів терористичної росії та численних супутніх даних податкової за великий часовий період.
Інтернет-трафік податкових даних у масштабах усієї росії опинився в руках воєнної розвідки України.
Відновити роботу податкової росіяни марно намагаються уже четвертий день поспіль. За оцінками фахівців, параліч у роботі ФНМ рф триватиме щонайменше місяць. Водночас реанімація податкової системи держави-агресора у повному обсязі ― неможлива.
Кібератака ГУР МО України стала черговим серйозним ударом по режиму в кремлі, який на певний час втратив контроль за податками й зборами.
Нещодавно воєнна розвідка України провела успішну кіберспецоперацію щодо Федерального агентства повітряного транспорту рф («Росавіації») та отримала доступ до закритих службових даних російського відомства.
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