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Ракурс
Важный день для Украины – Зеленский прибыл в Конгресс США

Важный день для Украины — Зеленский прибыл в Конгресс США

12 дек 2023, 17:07
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Володимир Зеленський 12 грудня прибув до Конгресу США. Там він зустрінеться із сенаторами й конгресменами, вони обговорять фінансову допомогу Україні.


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Також президент має провести переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, щоб переконати того ухвалити допомогу. Після цього в Зеленського буде зустріч із Джо Байденом.

Президент України у вівторок зустрічається із лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом. Зустріч проходить за закритими дверима.

Президент Зеленський також зустрінеться зі спікером Палати представників Майком Джонсоном, повідомив його прессекретар.

Зеленський вимагає від Конгресу більшої допомоги, — підписала одне зі своїх фото старший репортер Білого дому Дженніфер Шатт.

За її словами, перед зустріччю Зеленський не давав коментарів.

Нагадаємо, що український президент ще з 11 грудня перебуває у США. Раніше він зустрівся з міністром оборони США, представниками виробників зброї та аналітичних центрів.

Источник: Ракурс


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