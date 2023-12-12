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Залужный, Умеров и Сырский посетили украинские позиции на восточном фронте (ФОТО)
Залужный, Умеров и Сырский посетили украинские позиции на восточном фронте (ФОТО)https://racurs.ua/n190270-zalujnyy-umerov-i-syrskiy-posetili-ukrainskie-pozicii-na-vostochnom-fronte-foto.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров вручили нагороди військовим на східному фронті.
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Привітали наших воїнів та командувача Сухопутних військ генерала-полковника Сирського з Днем Сухопутних військ разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним. Вручили нагороди, — написав міністр оборони Рустем Умєров.
Окрім того, вони обговорили ситуацію на Східному напрямку та ключові потреби українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога.
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