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Ракурс
Залужный, Умеров и Сырский посетили украинские позиции на восточном фронте (ФОТО)

Залужный, Умеров и Сырский посетили украинские позиции на восточном фронте (ФОТО)

12 дек 2023, 16:35
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Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров вручили нагороди військовим на східному фронті.


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Привітали наших воїнів та командувача Сухопутних військ генерала-полковника Сирського з Днем Сухопутних військ разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним. Вручили нагороди, — написав міністр оборони Рустем Умєров.

Окрім того, вони обговорили ситуацію на Східному напрямку та ключові потреби українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога.

Источник: Ракурс


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