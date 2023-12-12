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Ракурс
Залужний, Умєров та Сирський відвідали українські позиції на східному фронті

Залужний, Умєров та Сирський відвідали українські позиції на східному фронті (ФОТО)

12 гру 2023, 16:35
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Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров вручили нагороди військовим на східному фронті.


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Привітали наших воїнів та командувача Сухопутних військ генерала-полковника Сирського з Днем Сухопутних військ разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним. Вручили нагороди, — написав міністр оборони Рустем Умєров.

Окрім того, вони обговорили ситуацію на Східному напрямку та ключові потреби українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога.

Джерело: Ракурс


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