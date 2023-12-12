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Залужний, Умєров та Сирський відвідали українські позиції на східному фронті
Залужний, Умєров та Сирський відвідали українські позиції на східному фронті (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n190270-zalujnyy-umierov-ta-syrskyy-vidvidaly-ukrayinski-pozyciyi-na-shidnomu-fronti-foto.htmlРакурс
Валерій Залужний, головнокомандувач збройних сил, командувач Сухопутних сил Олександр Сирський та міністр оборони України Рустем Умєров вручили нагороди військовим на східному фронті.
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Привітали наших воїнів та командувача Сухопутних військ генерала-полковника Сирського з Днем Сухопутних військ разом із головнокомандувачем ЗСУ генералом Залужним. Вручили нагороди, — написав міністр оборони Рустем Умєров.
Окрім того, вони обговорили ситуацію на Східному напрямку та ключові потреби українських воїнів, аби ефективно знищувати ворога.
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