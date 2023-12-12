Еврокомиссия к саммиту Совета ЕС «разморозит» 10 млрд евро для Венгрии — СМИ

https://racurs.ua/n190269-evrokomissiya-k-sammitu-soveta-es-razmorozit-10-mlrd-evro-dlya-vengrii-smi.html

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Єврокомісія у середу, 13 грудня, «розморозить» 10 млрд євро для Угорщини, які раніше були заморожені через проблеми країни з верховенством права.

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Про це написала угорська газета Nepszava з посиланням на джерела.

Наразі Будапешт заблокував програму на 50 млрд євро від ЄС на 2024−2027 роки, 20 млрд євро військової допомоги, 500 млн євро поточної військової допомоги у 2023 році та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше ЗМІ, зокрема Guardian, писали, що ЄС розглядає можливість розблокування коштів для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

Але у Єврокомісії запевняли, що виділення Угорщині коштів не пов’язане з тим, що вона блокує рішення щодо України на прийдешньому саміті ЄС 14−15 грудня.

Джерела кажуть, що Будапешт справді виконав погоджені з ЄК вимоги щодо реформування судової системи.

Про те, що ЄС розглядає можливість екстреного фінансування України в обхід загального бюджету через позицію Угорщини, написала 12 грудня Financial Times.

Видання Politico вважає, що поступки Орбану можуть коштувати посад вищому керівництву Європи.

Угорщина та її відверто проросійський лідер Віктор Орбан вже давно став скалкою для Євросоюзу. Тепер він вдається до відвертого шантажу. За те, щоб Угорщина не блокувала питання членства України в ЄС, довгострокового бюджету блоку, та міграцію, Європейська комісія має намір надати Угорщині доступ до мільярдів коштів ЄС, які були заморожені Брюсселем через побоювання щодо незалежності судової системи.

Деякі країни ЄС розглядають угорські погрози як спосіб отримати більше грошей від Європейської комісії, і хоча поступка Орбану зараз може полегшити ситуацію в короткостроковій перспективі, це може підірвати Євросоюз у довгостроковій перспективі.

Якщо дозволити Орбану домогтися свого, це також викличе лють Європейського парламенту напередодні виборів у ЄС наступного року і подальшого звільнення з вищих посад у ЄС, зокрема для президента Комісії Урсули фон дер Ляєн, в разі її бажання переобратися на другий термін.