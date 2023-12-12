Ермак показал фото закрытого брифинга Зеленского в Сенате США

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Ракурс

Голова Офісу президента США Андрій Єрмак опублікував фото із закритого брифінгу президента Володимира Зеленського у Сенаті США.

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Президент 12 грудня зустрічається з політичним істеблішментом Сполучених Штатів.

Дружня, відверта зустріч у Сенаті США, яка є важливим підтвердженням підтримки України в боротьбі за незалежність, свободу та демократію. Розповів сенаторам про актуальну безпекову та економічну ситуацію в Україні, важливість збереження життєво необхідної американської підтримки. Відповів на запитання. Дякую лідеру Демократичної партії в Сенаті Чаку Шумеру та лідеру Республіканської партії в Сенаті Мітчу Макконнеллу за консолідацію двопартійної підтримки нашої держави й людей, — прокоментував фото зустрічі Єрмак.

Журналісти української служби «Голосу Америки», які працюють сьогодні в Конгресі, повідомили, що до і після зустрічі Зеленський не підходив до медіа, але присутні журналісти почули гучні овації після завершення зустрічі президента із сенаторами.

Президент України у вівторок зустрічається із лідером демократичної більшості в Сенаті Чаком Шумером і лідером республіканської меншості Мітчем Макконнеллом. Зустрічі відбуваються за закритими дверима.

Також президент має провести переговори зі спікером Палати представників США Майком Джонсоном, щоб переконати того ухвалити допомогу. Після цього в Зеленського буде зустріч із Джо Байденом.