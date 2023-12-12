Сбой «Киевстар» заглушил систему оповещения о воздушной тревоге в части регионов

https://racurs.ua/n190274-sboy-kievstar-zaglushil-sistemu-opovescheniya-o-vozdushnoy-trevoge-v-chasti-regionov.html

Ракурс

У деяких містах Київської області не працює система оповіщення про повітряну тривогу через збій у роботі Kyivstar.

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Про це 12 грудня повідомив очільник ОВА Руслан Кравченко. Про повітряну небезпеку жителів інформуватимуть поліція і ДСНС через гучномовці.

Раніше у пресслужбі КМДА повідомляли, що збій у Kyivstar не впливає на систему оповіщення у столиці.

У Сумах через збій у роботі Kyivstar тимчасово не працюватиме система оповіщення про повітряну тривогу — про це сповіщатимуть патрульні поліцейські та рятувальники, повідомили в міській раді.

Також у Харківській області протягом дня через проведення технічних робіт сирени вуличного оповіщення можуть не працювати або ж працювати з перебоями, повідомив директор обласного департаменту цивільного захисту Сокол.

У Львові через збої некоректно працюють дані систем відстеження громадського транспорту та електронні табло на зупинках. Сьогодні у місті вуличне освітлення вимикатимуть у ручному режимі.

Збій у роботі Київстар не вплинув на дії українських військових, заявили у ЗСУ.

На цей момент немає впливу ситуації абсолютно на дії військовослужбовців. Для цивільних осіб є якісь незручності, але для військовослужбовців абсолютно не має жодного значення, — повідомив начальник служби зв’язків із громадськістю Командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо.

Він уточнив, що військовослужбовці на фронті «користуються дещо іншим зв’язком».

Технічний збій Kyivstar розпочався уранці 12 грудня і спричинений потужною хакерською атакою. Оператор залучив правоохоронців і спеціальні держслужби для фіксації обставин і наслідків втручання в роботу. Станом на зараз відомо, що персональні дані абонентів не скомпрометовані, фахівці працюють над усуненням несправностей.

InformNapalm нагадує, що повномасштабному вторгненню рф передували масовані хакерські атаки на мережі України 23 лютого 2022 року. Тож варто пам’ятати, що масштабні кібератаки на системи комунікацій зазвичай не відбуваються ізольовано і можуть передувати деяким тактичним або стратегічним військовим операціям.