Вступление Украины в ЕС – социологи рассказали о симпатиях европейцев

https://racurs.ua/n190285-vstuplenie-ukrainy-v-es-sociologi-rasskazali-o-simpatiyah-evropeycev.html

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Європейці загалом прихильно ставляться до ідеї вступу України в ЄС, хоч і побоюються втрат і ризиків.

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Крім того, у Європі прохолодно сприймають можливість приєднання Грузії та країн Західних Балкан.

Про це свідчить опитування, проведене Європейською радою з міжнародних відносин у шести країнах-членах ЄС, пише The Guardian.

Опитування показало, що найбільшу підтримку вступу України до ЄС мають Данія (50%) та Польща (47%).

Розділилися думки в Румунії (32% за, 29% проти), Німеччині (37% за, 39% проти) та Франції (29% за, 35% проти).

В Австрії 52% опитаних висловилися проти.

Можливість вступу в ЄС Туреччини викликає несприйняття загалом у 51% опитаних.

Європейці також виявилися прохолодними до того, щоб Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Грузія, Молдова, Чорногорія, Північна Македонія та Сербія стали країнами-членами ЄС, причому сукупна підтримка вступу цих восьми країн склала менш ніж 30%.

Найслабшою виявилася підтримка вступу Косова (20% сказали, що воно повинно мати можливість приєднатися, а 37% сказали, що ні), Албанії (24% за, 35% проти), Сербії (25% за, 35% проти) і Грузії (25% за, 31% проти).

Щодо Північної Македонії (26% за, 27% проти) та Боснії і Герцеговини (28% за, 29% проти) думки розділилися більш рівномірно, тоді як Молдова (30% за, 28% проти) та Чорногорія (30% проти 25%) отримали підтримку щодо вступу до ЄС.

Нагадаємо, що 14−15 грудня відбудеться саміт Ради ЄС, на якому країни-члени Євросоюзу планують ухвалити рішення щодо початку переговорів ЄС з Україною.