Байден в начале переговоров с Зеленским: Оставить Украину без помощи – сделать рождественский подарок путину

12 грудня президент України та США зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні.

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Наші цілі на 24-й рік зрозумілі — позбавити росію переваги в повітрі і зірвати їхні наступальні операції. Це реально, — сказав Володимир Зеленський перед початком переговорів з Джо Байденом.

Конгрес повинен прийняти додаткове фінансування для України, перш ніж вони підуть на святкові канікули, перш ніж вони зроблять путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити, — зазначив президент США, повідомляє старша репортерка Білого дому для Bloomberg News Дженніфер Джейкобс.

Американський президент також звернувся зі словами підтримки безпосередньо до Зеленського:

Я не хочу, щоб ти втрачав надію.

На питання журналістів до Зеленського, чи зможе він перемогти росію без додаткової допомоги США? Він не відповів, знизавши плечима.

Джейкобс зазначила, що Україна хоче швидше почати працювати із замороженими російськими активами, а це понад 300 млрд дол., щоб використати їх для захисту у війні з росією.