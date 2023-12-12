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Байден на початку переговорів із Зеленським: Залишити Україну без допомоги - зробити різдвяний подарунок путіну
Байден на початку переговорів із Зеленським: Залишити Україну без допомоги — зробити різдвяний подарунок путінуhttps://racurs.ua/ua/n190289-bayden-na-pochatku-peregovoriv-iz-zelenskym-zalyshyty-ukrayinu-bez-dopomogy-zrobyty-rizdvyanyy.htmlРакурс
12 грудня президент України та США зустрілися в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні.
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Наші цілі на 24-й рік зрозумілі — позбавити росію переваги в повітрі і зірвати їхні наступальні операції. Це реально, — сказав Володимир Зеленський перед початком переговорів з Джо Байденом.
Конгрес повинен прийняти додаткове фінансування для України, перш ніж вони підуть на святкові канікули, перш ніж вони зроблять путіну найбільший різдвяний подарунок, який вони можуть йому зробити, — зазначив президент США, повідомляє старша репортерка Білого дому для Bloomberg News Дженніфер Джейкобс.
Американський президент також звернувся зі словами підтримки безпосередньо до Зеленського:
Я не хочу, щоб ти втрачав надію.
На питання журналістів до Зеленського, чи зможе він перемогти росію без додаткової допомоги США? Він не відповів, знизавши плечима.
Джейкобс зазначила, що Україна хоче швидше почати працювати із замороженими російськими активами, а це понад 300 млрд дол., щоб використати їх для захисту у війні з росією.
Зеленський також заявив, що хоче поговорити з Байденом про євроінтеграцію:
Україна продовжує реформувати свої інституції навіть під час війни. Це дуже важливо, і люди повинні бути впевнені, що свобода безпечна і достатньо сильна, щоб перемогти.
Байден також заявив, що вже погодив надання Україні чергового пакету військової допомоги на 200 млн дол.
Після цього відкрита частина зустрічі закінчилася, згодом очікується спільна прес-конференція лідерів.
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