В Угорщині ухвалили закон, який дозволить розморозити 10 млрд євро від Єврокомісії

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Угорський парламент ухвалив закон, після якого Єврокомісія може розморозити 10 млрд для країни.

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Закон гарантує, що судові справи будуть розподілятися в електронному вигляді без втручання людини. Розмороження допомоги може найближчими днями допомогти з питаннями, пов’язаними з Україною, зазначає редактор Радіо Свобода в Європі Рікард Йозвяк.

Політичний директор прем'єр-міністра Угорщини Балаж Орбан заявив про готовність зняти вето на поточну пропозицію ЄС щодо фінансування для України в розмірі 50 млрд євро, якщо Євросоюз розморозить призначені для Будапешта 30 млрд.

Президент Євроради упевнений, що лідери ЄС погодять 50-мільярдний макрофін Україні, але буде складно.

Шарль Мішель зазначив, що є згода 26 з 27 країн-членів Євросоюзу. «Водночас у нас є одна країна — Угорщина, яка висловлює певні сумніви і певне небажання. Нам потрібно переконати Угорщину, і ми працюємо над цим вдень і вночі, щоб підготувати цю Європейську раду. Сподіваюся, ми зможемо це зробити», — сказав він в інтерв’ю «Радіо Свобода».

Тим часом Віктор Орбан відповів лідерам угорських громад України: замість членства в ЄС має «іншу пропозицію».

Прем'єр-міністр Угорщини вкотре заявив, що він блокуватиме початок відповідних переговорів, бо «Україна не готова до вступу в ЄС».

Тому ми будемо вносити пропозицію, щоб Європейський Союз ставив за мету не юридично складне членство, а стратегічне партнерство з Україною, — наголосив угорський прем'єр.

При цьому Орбан запевнив, що «зробить усе від нього залежне для захисту прав угорської громади в Україні» і продовжить працювати над тим, «щоб угорська громада в Україні могла жити в мирній, стабільній країні, що розвивається».

Днями у мережі з’явилось відео емоційної розмови президента України з прем'єром Угорщини. Після цього Зеленський заявив, що розмова була «максимально відвертою», про «європейські справи».

Історія питання

Наразі Будапешт заблокував програму на 50 млрд євро від ЄС на 2024−2027 роки, 20 млрд євро військової допомоги, 500 млн євро поточної військової допомоги у 2023 році та початок переговорів про вступ України до ЄС.

Раніше ЗМІ, зокрема Guardian, писали, що ЄС розглядає можливість розблокування коштів для Угорщини, аби отримати її схвалення на подальшу допомогу Україні та початок переговорів про членство з Києвом.

Але у Єврокомісії запевняли, що виділення Угорщині коштів не пов’язане з тим, що вона блокує рішення щодо України на прийдешньому саміті ЄС 14−15 грудня.

Джерела кажуть, що Будапешт справді виконав погоджені з ЄК вимоги щодо реформування судової системи.

Про те, що ЄС розглядає можливість екстреного фінансування України в обхід загального бюджету через позицію Угорщини, написала 12 грудня Financial Times.