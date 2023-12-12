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Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. допомоги
Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. військової допомогиhttps://racurs.ua/ua/n190286-bayden-pidpysav-vydilennya-ukrayini-200-mln-dol-dopomogy.htmlРакурс
Джо Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. військової допомоги.
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Президент США заявив про це на початку зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.
Ці гроші надійдуть швидко, — сказав Байден.
12 грудня у Вашингтоні розпочались переговори президента України з президентом перемовини з президентом Сполучених Штатів.
Головною темою стане продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО.
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