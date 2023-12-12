Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. допомоги

https://racurs.ua/ua/n190286-bayden-pidpysav-vydilennya-ukrayini-200-mln-dol-dopomogy.html

Ракурс

Джо Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. військової допомоги.

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Президент США заявив про це на початку зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.

Ці гроші надійдуть швидко, — сказав Байден.

12 грудня у Вашингтоні розпочались переговори президента України з президентом перемовини з президентом Сполучених Штатів.

Головною темою стане продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО.