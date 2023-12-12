Ракурсhttps://racurs.ua/
Байден подписал выделение Украине 200 млн долл. военной помощи
Байден подписал выделение Украине 200 млн долл. военной помощиhttps://racurs.ua/n190286-bayden-podpisal-vydelenie-ukraine-200-mln-doll-voennoy-pomoschi.htmlРакурс
Джо Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. військової допомоги.
.
Президент США заявив про це на початку зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.
Ці гроші надійдуть швидко, — сказав Байден.
12 грудня у Вашингтоні розпочались переговори президента України з президентом перемовини з президентом Сполучених Штатів.
Головною темою стане продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО.
Каждый знал, что мы должны остаться здесь, чтобы было кому отстаивать столицу — судья ВС Наталья Коваленко
Как минимизировать последствия пребывания на войне и сохранить семью
Коллаборационизм существует в каждой войне и борьба с ним является обязательной составляющей победы — председатель Кассационного уголовного суда
Загрузка...