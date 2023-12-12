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Ракурс
Байден подписал выделение Украине 200 млн долл. военной помощи

Байден подписал выделение Украине 200 млн долл. военной помощи

12 дек 2023, 21:54
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Джо Байден підписав виділення Україні 200 млн дол. військової допомоги.


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Президент США заявив про це на початку зустрічі із Володимиром Зеленським у Білому домі.

Ці гроші надійдуть швидко, — сказав Байден.

12 грудня у Вашингтоні розпочались переговори президента України з президентом перемовини з президентом Сполучених Штатів.

Головною темою стане продовження оборонної співпраці України та США, зокрема спільних проєктів із виробництва зброї та систем ППО.

Источник: Ракурс


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