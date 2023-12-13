Новое правительство Польши приняло присягу

Дональд Туск, фото: Strana.ua

https://racurs.ua/n190303-novoe-pravitelstvo-polshi-prinyalo-prisyagu.html

Ракурс

У Польщі новий уряд країни, очолюваний Дональдом Туском, сьогодні, 13 грудня, склав присягу у президентському палаці та офіційно розпочав роботу.

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Про це повідомляє видання Onet.

Вранці у президентському палаці глава держави Анджей Дуда призначив Туска прем'єр-міністром та всіх міністрів.

Ви перемогли з великою, чудовою явкою, — наголосив Дуда. — Перемогла одна партія, але більшість отримала інша політична група. Це велике досягнення з вашого боку.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо співпраці з Дудою, політсила якого з призначенням нового уряду втрачає владу, Туск заявив, що зберігає оптимізм.

Я сподіваюся, що ми маємо спільну мету, навіть якщо у нас різні шляхи та різний досвід, часом дуже різний, але я не думаю, що хтось має сумніватися, що якщо ти президент чи прем'єр-міністр, ти маєш працювати на інтереси Польщі і нічого інше не має значення, — наголосив він.

Джерело: Onet