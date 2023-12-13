Зеленский рассказал, о чем разговаривал с Орбаном в Аргентине

https://racurs.ua/n190308-zelenskiy-rasskazal-o-chem-razgovarival-s-orbanom-v-argentine-video.html

Ракурс

Володимир Зеленський розповів, про що розмовляв з Віктором Орбаном в Аргентині.

.

Президент України пояснив угорському прем'єру, що Угорщина не має жодних причин блокувати вступ України до Європейського Союзу, в інакшому випадку він попросив назвати хоча б одну з них.

Про це Зеленський повідомив 13 грудня на пресконференції з учасниками саміту країн Північної Європи.

За його словами, Україна та Угорщина повинні організувати конструктивну зустріч між країнами. Мовляв, це допоможе підтримувати діалог й розв’язувати проблеми. Водночас він не бачить в цьому питанні глобальної проблеми, пише «РБК-Україна».

Що сказав на це Орбан — не повідомляється.

Минулого тижня у Буенос-Айресі відбулася інавгурація президента Аргентини Хав'єра Мілея — на заході був присутній президент України та прем'єр-міністр Угорщини. Зеленський поспілкувався з головою угорського уряду, однак деталі розмови були донедавна невідомі.

Сьогодні Зеленський в Осло на саміті держав Північної Європи сказав, що якщо ЄС не затвердить рішення про початок переговорів про вступ з Україною через угорську блокаду, це означатиме, що вето на це рішення наклав безпосередньо путін.

Він зазначив, що Україна зробила все, щоб не давати жодного шансу тій чи іншій державі блокувати початок перемовин, але «є блокування з боку Угорщини й це факт»

Тим часом Угорщина «шантажує" ЄС: вони пропонують зняти вето на допомогу Україні в обмін на 30 млрд євро від ЄС. Про це пише Bloomberg із посиланням на головного політичного радника Балажа Орбана.

Зазначається, що такими діями Угорщина прагне «отримати високу ціну за свою згоду, яку може бути важко прийняти решті блоку».