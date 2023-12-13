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Евросоюз сделал первый шаг к передаче Украине части замороженных российских активов
Евросоюз сделал первый шаг к передаче Украине части замороженных российских активовhttps://racurs.ua/n190322-evrosouz-sdelal-pervyy-shag-k-peredache-ukraine-chasti-zamorojennyh-rossiyskih-aktivov.htmlРакурс
Європейський Союз у вівторок зробив перший крок до передачі Україні частини заморожених російських активів.
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Європейська комісія заявила, що погодила пропозицію, згідно з якою можна буде передати Україні відсотки та інші прибутки від активів російського центрального банку, які зберігаються в європейських фінансових установах.
Згідно з планом, в Україну може надходити до 3 мільярдів євро (3,25 мільярда доларів) на рік, або до 15 млрд євро з 2023 по 2027 рік, повідомляє газета New York Times з посиланням на чиновника, який бере участь у процесі.
У коментарі для «Голосу Америки"роботу над тим, щоб «знерухомлені російські активи могли бути використані на користь України», підтвердила речниця Єврокомісії Ана Пізонеро.
Вона сказала, що це питання розглядається у контексті створення спеціального фонду для України — йдеться про майже 50 млрд євро для підтримки короткотермінових державних потреб, а також подальшого відновлення і модернізації країни. Цей фонд є темою обговорення на саміті Ради ЄС в четвер і п’ятницю.
Нещодавно низка провідних світових юристів підготувала меморандум, який доходить висновку, що вилучення та передача заморожених російських активів Україні відповідає міжнародному праву.
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