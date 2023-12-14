ФСБ получила от немецкого шпиона данные о тактике и потерях ВСУ

https://racurs.ua/n190335-fsb-poluchila-ot-nemeckogo-shpiona-dannye-o-taktike-i-poteryah-vsu.html

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У суді Берліна 13 грудня відбулося перше засідання у рамках процесу над 52-річним полковником бундесверу Карстеном Л. Він очолював відділ безпеки Федеральної розвідувальної служби Німеччини (BND).

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Його звинувачують у держзраді та розголошенні держтаємниць. Разом із ним судять 32-річного торговця алмазами Артура Е. Їм загрожують довічні терміни. Як стало відомо в ході розгляду, до справи причетний російський бізнесмен, який ховається від правосуддя.

Він схилив Карстена Л. до зради разом з Артуром Еге., а сам співпрацював із ФСБ. Росіянин переконав розвідника, що інформація BND «може бути корисною для обох наших країн». Одна з їх зустрічей відбулася у пляжному клубі на озері Штарнбергер у Баварії.

3 і 4 жовтня 2022 року полковник удав, що шукає внутрішній витік даних у штаб-квартирі BND у Берліні, а сам витяг з робочого комп’ютера чотири файли з секретними даними про тактику і втрати ЗСУ та перебіг війни в Україні, а також про секретні операції.

Карстен Л. видрукував або сфотографував їх з монітора і передав Артуру Е. 15 жовтня той вилетів із Мюнхена через Стамбул до Москви, де зустрівся з двома агентами ФСБ з кодовими іменами «Павло» та «Гассон» у готелі Marriott на Тверській.

Він продав їм вкрадені матеріали за 850 тис. євро. У відповідь ті дали Артуру Е. для Карстена Л. три смартфони з шифрованим зв’язком для передачі нових даних, а також 12 нових питань, що цікавлять рф, про Україну, у тому числі про зброю і тактику ЗСУ.

Карстена Л. заарештували 21 грудня 2022 року. Слідство вважає, що з берлінської в’язниці він передав послання Артуру Е., заарештованому у США. Він наказав йому не визнавати провину і стверджувати, що це змова ФБР і ЦРУ. Однак Артур Е. дав поліції докладні свідчення. Карстен Л. продовжує мовчати.

У справі планується провести 51 засідання, до нього залучено 40 томів документів.

За інформацією BILD, у BND це вважають одним із найсерйозніших випадків держзради в історії ФРН, ступінь збитків не піддається виміру.

За зрадником у BND полювали тиждень, вирішальна інформація надійшла від спецслужб дружньої держави. Як пише Spiegel, спочатку Карстен Л. отримав доступ до закритого чату найманців ПВК «Вагнер», зробив скріншоти та передав їх ФСБ. Потім він також зробив 73 сторінки скріншотів внутрішніх чатів BND. Артур Еге. відвіз їх до Москви і отримав за це гроші.

Карстен Л. відмовляється давати свідчення. За інформацією BILD, він продовжує отримувати від держави зарплату 7 тис. 613 євро на місяць. Колеги вважають, що на зраду його підштовхнула незгода з міграційною та економічною політикою влади Німеччини.