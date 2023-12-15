Венгрия наложила вето на выделение Украине 50 млрд евро помощи

Виктор Орбан, фото: «Новинарня»

https://racurs.ua/n190361-vengriya-nalojila-veto-na-vydelenie-ukraine-50-mlrd-evro-pomoschi.html

Ракурс

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наклав вето на рішення щодо довгострокової програми бюджетної допомоги Україні від Євросоюзу обсягом 50 млрд євро.

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Про це Орбан сьогодні, 15 грудня, повідомив на своїй сторінці у соціальній мережі Х.

Підсумки нічної зміни: вето на додаткові гроші для України, вето на перегляд багаторічного бюджету. Ми повернемося до цього питання наступного року в Єврокомісії після належної підготовки, — зазначив Орбан.

Водночас президент Європейської ради Шарль Мішель у коментарі після завершення зустрічі лідерів ЄС, яка тривала до глибокої ночі, закликав Україну бачити позитивний сигнал у голосуванні щодо бюджетної підтримки попри дії Орбана, повідомляє видання «Європейська правда».

Мішель заявив, що ставив за мету зібрати голоси усіх 27 членів ЄС.

Ми все ще здатні мати одностайні рішення. Це завжди складно. Але зараз ми вже побудували майже одностайність, всі крім одного голосу, — зазначив він.

Мішель впевнений, що Україна все одно отримає гроші.

У нас є інструменти для того, щоби гарантувати, що Україна може розраховувати на нашу підтримку, є сильна політична воля 26 лідерів ухвалити цей «мегапакет». І це — сигнал, який ми хочемо надіслати Україні, — наголосив він.

Президент Європейської ради відмовився уточнювати, чи піде Євросоюз на ухвалення рішення в обхід вето Орбана (у фінансових питаннях країни ЄС мають таку можливість), але наголосив, що ЄС виконає фінансові зобов’язання щодо допомоги Україні.

У нас є різні інструменти, щоби забезпечити, що ми виконаємо свою політичну обіцянку, — наголосив Мішель.

Джерело: Віктор Орбан, «Європейська правда»