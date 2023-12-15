Канцлер Австрии Карл Негаммер. Фото:

https://racurs.ua/n190386-sankcii-protiv-rossii-es-prinyal-bez-kanclera-avstrii-on-pokinul-zal.html

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Лідери Європейського Союзу голосували за 12-пакет санкції проти росії за відсутності канцлера Австрії Карла Негаммера.

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Голосування без австрійського канцлера, яке відбулося у ніч проти 15 грудня, вийшло випадковим. На той момент Негаммер вийшов із зали, щоб обговорити з главою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн питання вступу Румунії й Болгарії в Шенгенську зону. Про це повідомило видання Politico.

Як зазначає медіа, відсутність Негаммера під час погодження антиросійських санкцій була «іронічною». Бо вчора прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан теж залишив приміщення, коли лідери Євросоюзу ухвалювали рішення розпочати переговори про вступ України до ЄС. Тим самим Орбан розблокував рішення Європейського Союзу.

Нагадаємо, 14 грудня лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про початок переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Також Євросоюз надав Грузії статусу кандидата в члени. Крім того, лідери країн Європейського союзу погодили 12-ий пакет санкцій проти росії.

Джерело: Politico