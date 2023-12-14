Єврорада розпочала переговори про вступ України до ЄС. Фото:

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Європейська Рада вирішила розпочати переговори про вступ України до Євросоюзу.

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У четвер, 14 грудня, лідери Європейського Союзу на саміті в Брюсселі схвалили рекомендацію Європейської комісії про відкриття переговорів про вступ із Україною та Молдовою. Про це голова Європейської Ради Шарль Мішель повідомив у соціальній мережі X.

Європейська рада вирішила розпочати переговори про вступ до ЄС з Україною та Молдовою, — йдеться у повідомленні.

Також Євросоюз надав Грузії статусу кандидата в члени. А переговори з Боснією та Герцеговиною ЄС почне тоді, як тільки буде досягнуто необхідного ступеня відповідності критеріям членства.

Президент Володимир Зеленський вже відреагував на рішення лідерів ЄС. Сьогоднішнє рішення він назвав не лише перемогою України, але й перемогою всієї Європи.

Перемога України. Перемога всієї Європи. Перемога, яка мотивує, надихає та зміцнює. https://t.co/zk44CeL5Ui — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) December 14, 2023

У свою чергу прем'єр-міністр України Денис Шмигаль підкреслив, що цим рішенням Євросоюз високо оцінив реформи, які наша країна зробила за останні роки, і виконання всіх рекомендацій Єврокомісії.

Нагадаємо, 14 грудня в Брюсселі стартував саміт лідерів ЄС. Європейські чиновники не лише мали дати сигнал про старт переговорів про вступ України в ЄС, але й планують затвердити новий пакет санкцій проти росії та проголосувати за пакет допомоги Україні на близько 50 млрд євро протягом 2024−2027 років.