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Історичний саміт ЄС - у Брюсселі на кону гроші для України та початок переговорів про вступ
Історичний саміт ЄС — у Брюсселі на кону гроші для України та початок переговорів про вступhttps://racurs.ua/ua/n190332-istorychnyy-samit-ies-u-brusseli-na-konu-groshi-dlya-ukrayiny-ta-pochatok-peregovoriv-pro-vstup.htmlРакурс
У Брюсселі сьогодні стартує саміт лідерів ЄС. Він буде дводенний, але може й затягнутися до суботи.
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Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» з бельгійської столиці.
На саміті можуть проголосувати за пакет допомоги Україні на близько 50 млрд євро протягом 2024−2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС та виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.
Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії та ухвалила три з чотирьох законів для початку переговорів про членство в ЄС. Про це повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Стефанішина зазначила, що закони вже підписані президентом Володимиром Зеленським.
Що із Західними Балканами
Напередодні саміту у ЄС заявили, що очікують більше реформ від країн Західних Балкан. За словами голови Євроради Шарля Мішеля, всі шість країн Західних Балкан сповнені рішучості провести необхідні реформи, щоб стати членами ЄС.
Ми очікуємо від них подальших реформ, особливо у сфері верховенства закону, у сфері незалежності правосуддя, — зазначив він.
За словами Мішеля, у регіоні існує «сильна політична рішучість» провести необхідні реформи.
Тим часом голова зовнішньополітичної служби ЄС Жозеп Боррель висловив жаль з приводу повільного прогресу в питанні інтеграції західнобалканських країн до Євросоюзу.
Ми повинні виконати наші обіцянки, уникнути розчарування та виправдати очікування, які були створені, — сказав він.
Євросоюз вимагає від цих країн підтримувати зовнішньополітичні рішення Брюсселя, включаючи санкційні заборони, нагадав Боррель. Йдеться про Сербію, яка є країною-кандидатом на вступ до ЄС, але відмовляється приєднуватись до санкцій проти росії, запроваджених у відповідь на її вторгнення до України.
По підтримку вступу Боснії та Герцеговини напередодні саміту заявила Австрія.
Заявами про те, що не підтримає членство України, Відень намагається провести Боснію і Герцеговину до ЄС через «чорний хід», пише Politico.
Справжня причина, чому Австрія раптово підняла шум навколо України в Брюсселі, пов’язана з Боснією і Герцеговиною. Якщо ЄС розпочне переговори про вступ з Україною, Австрія хоче, щоб до них приєдналася і Боснія та Герцеговина, з якою вона має давні економічні та політичні зв’язки, — зазначає видання.
Боснія і Герцеговина стала країною-кандидатом на вступ до ЄС наприкінці 2022 року, але для початку переговорів повинна розв’язувати проблему відступу від принципу верховенства права.
Оскільки питання переговорів про вступ України стоїть на порядку денному сьогоднішнього саміту ЄС, Австрія побачила можливість провести союзницю через «чорний хід».
Розморозка Угорщини
Напередодні саміту Європейська комісія розморозила частину коштів для Угорщини, заявивши, що Будапешт виконав умови щодо незалежності своєї судової системи. Європейська комісія пішла на цей крок напередодні саміту ЄС, на якому вирішуватиметься питання надання Україні довгострокової допомоги, яку блокує Будапешт.
Лідери основних політичних груп у Європейському парламенті надіслали листа президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, в якому розкритикували розмороження коштів ЄС для Угорщини.
Заява Шольца про голосування в ЄС
Раді Європи необхідно приймати більше рішень шляхом голосування у форматі кваліфікованої більшості, щоб уникнути блокади рішень об'єднання з боку його окремих країн-учасниць, таких як Угорщина.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц у виступі перед Бундестагом. Він також висловив стурбованість щодо зниження рівня підтримки України та запропонував послабити вимоги для голосування у Раді Європи напередодні саміту ЄС у Брюсселі.
Майже всі держави-учасниці ЄС хотіли надати Києву зазначену суму фінансової допомоги у розмірі 50 мільярдів євро, тоді як Угорщина, зокрема, ще не погодилася. владімір путін робить ставку на ослаблення міжнародної підтримки України. Не можна заперечувати небезпеку того, що ця стратегія зрештою може спрацювати, — заявив канцлер.
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