Исторический саммит ЕС - в Брюсселе на кону деньги для Украины и начало переговоров о вступлении

https://racurs.ua/n190332-istoricheskiy-sammit-es-v-brussele-na-konu-dengi-dlya-ukrainy-i-nachalo-peregovorov-o-vstuplenii.html

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У Брюсселі сьогодні стартує саміт лідерів ЄС. Він буде дводенний, але може й затягнутися до суботи.

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Про це повідомляє кореспондентка «Радіо Свобода» з бельгійської столиці.

На саміті можуть проголосувати за пакет допомоги Україні на близько 50 млрд євро протягом 2024−2027 років. Також Україна очікує сигналу про старт переговорів про вступ у ЄС та виділення ще 20 млрд євро на армію України. Крім того, на порядку денному новий пакет санкцій проти росії.

Україна виконала всі рекомендації Єврокомісії та ухвалила три з чотирьох законів для початку переговорів про членство в ЄС. Про це повідомила Ольга Стефанішина, віце-прем'єр з європейської та євроатлантичної інтеграції. Стефанішина зазначила, що закони вже підписані президентом Володимиром Зеленським.

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