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Ракурс
Неизвестные добрые беспилотники поджарили компрессорную станцию и ЛЭП в Курской области

Неизвестные добрые беспилотники поджарили компрессорную станцию и ЛЭП в Курской области

16 дек 2023, 08:22
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Губернатор Курської області рф заявив, що у ніч на 16 грудня внаслідок атаки безпілотників пошкоджено компресорну станцію та ЛЕП.


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Роман Старовойт повідомив, що «безпілотники ЗСУ атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони» регіону.

За його словами, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках постраждали паркани, вікна, дахи, написав губернатор. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва — пошкоджено компресорну станцію.

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК.

Губернатор запевняє, що обійшлось без потерпілих.

В Україні цю заяву на момент написання новини ще не коментували.

Источник: Ракурс


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