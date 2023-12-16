Неизвестные добрые беспилотники поджарили компрессорную станцию и ЛЭП в Курской области

https://racurs.ua/n190393-neizvestnye-dobrye-bespilotniki-podjarili-kompressornuu-stanciu-i-lep-v-kurskoy-oblasti.html

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Губернатор Курської області рф заявив, що у ніч на 16 грудня внаслідок атаки безпілотників пошкоджено компресорну станцію та ЛЕП.

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Роман Старовойт повідомив, що «безпілотники ЗСУ атакували Дмитрієвський та Залізногірський райони» регіону.

За його словами, у селі Крупець Дмитрівського району три прильоти. За попередньою інформацією, у восьми будинках постраждали паркани, вікна, дахи, написав губернатор. Також удару завдано в районі залізничного вокзалу міста Дмитрієва — пошкоджено компресорну станцію.

У Залізногірському районі безпілотники пошкодили лінію електропередачі, яка живить один із об'єктів Михайлівського ГЗК.

Губернатор запевняє, що обійшлось без потерпілих.

В Україні цю заяву на момент написання новини ще не коментували.