Топ-менеджера немецкой платежной компании, обвиняемого в краже 2 млрд евро, подозревают в работе на рф

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Топ-менеджера німецької платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека, якого звинувачують у крадіжці майже 2 млрд євро, підозрюють у роботі на російські спецслужби.

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Про це пише The Wall Street Journal.

Компанія Wirecard, яку вважали конкурентом PayPal, у 2020 році оголосила про банкрутство — тоді ж з її рахунків зникло 1,9 млрд євро, а також топменеджер Марсалек. Пізніше виявилося, що він приватним літаком відлетів з Австрії до білорусі, а потім переїхав до рф, де зараз проживає під іншим ім’ям та захистом ФСБ.

За інформацією колишніх співробітників компанії, Марсалек таємно збирав інформацію про німецьких розвідників, адже Wirecard займалася їхнім обслуговуванням.

Джерела видання також розповіли, що Марсалек використовував компанію для незаконної допомоги ГУ генштабу рф і службі зовнішньої розвідки росії, а саме — переказував гроші для фінансування секретних операцій по всьому світу. Також його підозрюють у співпраці з ПВК «Вагнер».